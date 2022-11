Deputatul USR Filip Havarneanu: "Ministrul Novak vrea sa construiasca sali de sport, dar le tine inchise pe cele existente" (P)

Deputatul iesean, Filip Havarneanu i-a adresat mai multe intrebari ministrului Sportului si Tineretului, Eduard Novak, care a venit in Parlament pentru a prezenta Strategia Nationala pentru Sport, lansata cu intarziere, dupa doi ani de mandat. Ministrul nu doar ca s-a contrazis la mai multe puncte, dar, a parut si depasit de problemele aduse in discutie de parlamentarul USR. Cert este ca noua strategie care ar trebui sa aduca la viata performanta in sportul autohton cere romanilor rabdare ... citeste toata stirea