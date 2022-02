Deputatul USR, Filip Havarneanu: "Prin intarzierea programului Masa calda in scoli, ministrul Educatiei transmite (si) celor 3602 copii ieseni ca trebuie sa ignore foamea" (P)

Parlamentarul iesean, Filip Havarneanu acuza Ministerul Educatiei ca a ratat programul pilot "Masa calda in scoli", pentru ca nu a reusit sa termine la timp toate procedurile. Astfel, si in semestrul doi, elevii beneficiari pot sa mai rabde, pentru ca in loc de hrana, ei primesc doar vesti proaste. In judetul Iasi, 3602 elevi, conform listei in care trebuie implementat proiectul pilot, mai au de asteptat suportul alimentar promis.Deputatul USR, Filip Havarneanu sesizeaza ca Ministerul ... citeste toata stirea