Deputatul USR, Filip Havarneanu: "Romania este tara cu cei mai multi copii deveniti parinti, iar statul inca se fereste de Legea educatiei sexuale" (P)

Parlamentarul iesean, Filip Havarneanu, a vorbit in cea mai recenta interventie a sa in plenul Parlamentului despre numarul mare al adolescentelor care la 12, 13 ani devin mame si despre cauzele care plaseaza Romania in topul tarilor europene cu copii transformati in parinti, atat de prematur. Iasul, conform statisticilor, ocupa locul 4 in randul judetelor cu fete care au dat nastere la varsta la care ar trebui sa-si continue studiile la scoala.In viziunea deputatului de Iasi, regandirea ... citeste toata stirea