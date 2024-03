Deputatul USR Filip Havarneanu: "Senatul a adoptat proiectul USR care va reduce numarul tinerilor someri" (P)

Deputatul Filip Havarneanu este co-initiator al proiectului pentru dublarea numarului de tineri in internship. Initiativa care contribuie la scaderea somajului in randul tinerilor, a fost adoptata de Senat si intra in dezbaterea Camerei Deputatilor.Ea este cu atat mai importanta cu cat rata somajului in randul tinerilor (15-24 de ani) este de 22,1%, a patra cea mai mare rata a somajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana si cu mult peste media la nivelul UE, care este de 14,2%. ... citește toată știrea