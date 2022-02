Deputatul USR, Filip Havarneanu: "Solicit ca tinerii si copiii ucrainieni sa poata continua studiile in Romania, in vreme de razboi" (P)

Parlamentarul iesean Filip Havarneanu solicita Guvernului ca elevii ucrainieni sa fie primiti in sistemul de invatamant din Romania, pe perioada conflictului din Ucraina.Acesta crede ca este necesara adoptarea unei ordonante de urgenta, indiferent cat de dificil ar fi pentru statul roman sa scolarizeze copii si tineri din Ucraina. Deputatul USR crede ca in astfel de momente nu trebuie sa privim de pe margine o criza umanitara.Dat fiind razboiul care a izbucnit in Ucraina, in vecinatatea ... citeste toata stirea