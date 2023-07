Deputatul USR spune ca, in timp ce guvernantii se lauda cu masurile care aduc prosperitate romanilor, pregatesc, de fapt, noi cresteri de taxe pentru a putea acoperi gaura din buget si cheltuielile iresponsabile. Cel mai recent raport al Ministerului Finantelor arata ca pentru o familie cu un singur venit si doi copii, Romania are cel mai ridicat grad de impozitare a muncii dintre toate tarile europene - peste 42% , in Polonia, de exemplu, sarcina fiscala pentru un caz similar fiind sub 2%. ... citeste toata stirea