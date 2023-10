Deputatul USR Filip Havarneanu a sustinut in Parlament o declaratie politica prin care a cerut rezolvarea problemei transportului pentru elevi si studenti. In urma unei analize, la nivel national, se poate constata ca scolarii se deplaseaza, acolo unde exista un mijloc disponibil, cu microbuze vechi, ruginite, care le pun viata in pericol. Desi copiilor li s-a promis de catre Ministerul Educatiei, o grija in minus privind transportul, tot parintii sunt cei care achita abonamentele, gratuitatea ... citeste toata stirea