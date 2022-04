Derbedeii violatori de eleve din Bals: ultimul cuvant al Justitiei

Cea mai mare pedeapsa dintre cei noua tineri acuzati: aproape 11 ani de inchisoare.Justitia si-a spus ultimul cuvant in cazul unui grup de tineri din Bals care au violat in mod repetat si exploatat sexual noua fete, toate minore, cea mai tanara victima avand doar 13 ani. Apelurile declarate de tineri, multi ei insisi minori la data comiterii faptelor, nu au slujit la nimic. Contestatiile la sentinta initiala au fost respinse de magistratii, acestia acceptandu-le in schimb pe cele inaintate de ... citeste toata stirea