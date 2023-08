Primul eveniment al stagiunii 2023-2024 la Opera Nationala Romana din Iasi are loc sambata, de la ora 18:30, in Sala Mare, cand este programata opera "La Traviata", de Giuseppe Verdi. Acelasi spectacol, dar cu o alta distributie, poate fi urmarit si duminica, tot in Sala Mare, de la ora 18:30.Dirijorul reprezentatiilor care vor aduce in fata publicului solistii, Corul, Orchestra si Baletul Operei Iasi va fi maestrul David Crescenzi (Italia).Teatrul liric iesean va avea un program intens in ... citeste toata stirea