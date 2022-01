Descinderi la Primaria Iasi si Politia Locala. Ce spune primarul (UPDATE)

Procurorii anticoruptie efectueaza controale in cinci locatii, printre care Primaria Iasi si Politia Locala. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Iasi spun ca se fac cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate coruptiei comise in cursul anului 2018. "In cursul zilei de 26 ianuarie, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, sunt efectuate perchezitii in cinci locatii, dintre care doua sunt birouri ... citeste toata stirea