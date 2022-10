Descopera "Seara Antreprenorilor", un proiect marca JCI Iasi

Pe 19 octombrie 2022, JCI Iasi organizeaza o noua editie a proiectului "Seara Antreprenorilor", o invitatie a descoperi antreprenori de succes si la o sesiune de business networking. Intalnirea va avea loc la sediul Twinkle Star, de la 18:30, iar invitatul acestei editii este Ruxandra Bucevschi, CEO Twinkle Star.In mediul de afaceri esti supus zilnic la provocari dintre cele mai diverse, conturate in cresteri, dar si in pierderi. Dezvoltarea unei afaceri este in stransa legatura cu viziunea ... citeste toata stirea