"Descoperim lumea in tandem" - Douazeci de elevi cu deficiente de vedere din Iasi, excursie o saptamana pe munte

Liceul Special "Moldova" din Targu Frumos a organizat in perioada 15-21 august Tabara "In tandem pe munte", care este parte a proiectului "Descoperim lumea in tandem". Douazeci de elevi cu deficiente de vedere, insotiti de adulti, personal didactic si personal auxiliar al liceului, au participat la diverse activitati. Au fost propuse patru ateliere: "Ciclism in tandem", "Dezvoltarea abilitatilor de viata independenta", "Orientare si mobilitate" si "Clubul stiintelor aplicate".Prima zi a ... citeste toata stirea