Un barbat a fost gasit spanzurat in padurea de la Cetatuia. Cel care a facut descoperirea a fost un trecator. Acesta a observat corpul spanzuratului cazut langa un copac si a sunat la 112."In seara zilei de 4 iunie 2023, in jurul orei 21.00, politia a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca in Padurea Cetatuia din mun. Iasi a fost ... citeste toata stirea