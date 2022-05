Descoperiti traditiile rome duminica, in Centru: manifestari stradale interesante

Iesenii au ocazia ca duminica aceasta sa descopere mestesugurile, traditiile, muzica, dansurile si povestile rromilor in cadrul unui eveniment organizat de catre Asociatia Pro Roma, in parteneriat cu Asociatia Super Tineri - ASIRYS, cu spijinul Institutiei Prefectului judetului Iasi - Biroul judetean pentru romi.Evenimentul va avea loc pe 15 mai, in intervalul orar 14-20, pe strada I.C. Bratianu, chiar langa Parcul Teatrului National. Manifestarile sunt reunite in cadrul evenimentului ... citeste toata stirea