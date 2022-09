Desi a inceput scoala, cazurile COVID din weekend la Iasi sunt un nivel minim

Inceputul anului scolar nu a afectat fundamental evolutia infectarilor cu COVID-19 in judetul Iasi, in ciuda racirii vremii si a cresterilor aglomeratiilor din zonele urbane.La doua saptamani de la primul clopotel, Iasul inregistreaza chiar un record pozitiv din acest punct de vedere: sub 50 de cazuri in ultimul weekend, cand Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi a anuntat depistarea a doar 22 de cazuri atat pentru sambata, cat si pentru duminica, 44 in total.Este cea mai mica valoare ... citeste toata stirea