Dupa cateva ore petrecute in crasma, un iesean a avut ambitia sa-si duca acasa prietenul de pahar. A reusit sa conduca doar 200 de metri, pana in primul cap de pod.In seara zilei de 9 ianuarie 2020, Bogdan Carcea a mers cu masina pana la barul din sat. Aici, s-a intalnit cu un prieten, cu care s-a intins la baut. Timp de cinci ore, pana dupa miezul noptii, cei doi au baut vin alb, fara a manca nimic. In jurul orei 0.45, Carcea s-a urcat din nou la volan, cu intentia de a-si conduce prietenul ... citeste toata stirea