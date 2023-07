Continua suspiciunile de infectare cu Antrax la nivelul judetului Iasi, de data aceasta cu o confirmare: a fost depistat cazul la o carcasa de capra in comuna Tiganasi. Anterior, in comuna Movileni, desi au fost trei persoane internate la Spitalul de Boli Infectioase cu simptome specifice infectiei cu Antrax si au fost identificate mai multe bovine care au murit in conditii suspecte, nicio proba prelevata nu a indicat prezenta infectarii.In cazul focarului de la Tiganasi, totul a pornit in ... citeste toata stirea