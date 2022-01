Despagubiri marite de 30 de ori de instanta in accidentul autobuzului iesean care mergea la un festival

Un grav accident produs in urma cu 5 ani produce inca efecte juridice. Unul dintre tinerii raniti in accident s-a adresat instantei, cerand despagubiri morale pentru suferintele indurate. Firma de asigurari s-a aratat dispusa sa plateasca aproximativ 7.000 de lei, in contul celor doua saptamani de ingrijiri medicale necesare. Magistratii Tribunalului au remarcat insa ca suferintele nu se incheie odata cu scoaterea pansamentelor, stabilind despagubiri de 30 de ori mai mari. Ultimul cuvant il va ... citeste toata stirea