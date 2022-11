Despre concurrency sau cum putem construi sisteme software mai eficiente (P)

Endava, compania britanica de software cu o lunga istorie pe piata de IT din Iasi, a pornit in luna octombrie intr-o caravana, numita Connect.IT. Astfel Endava isi propune organizarea unei serii de evenimente pe diverse teme tehnice in care pasionatii de tehnologie vor avea ocazia sa afle direct de la specialisti care sunt noile tendinte in industria IT-ului.Primele intalniri au avut loc in Targu Mures si Galati, iar urmatoarea conferinta va avea loc la Iasi, in data de 10 noiembrie, la ... citeste toata stirea