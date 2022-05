DESPRE PADURE

In Romania, termenul ,,defrisare'' este de cele mai multe ori folosit incorect, si de multe ori cu scopul de a induce o stare de "urgenta" sau chiar "anxietate" ecologica in randul celor care nu au cunostinte tehnice in domeniul silviculturii.Ca specialisti ne este foarte greu sa acceptam lejeritatea cu care se foloseste la noi termenul de defrisare, cu atat mai mult cu cat vedem unele organizatii de mediu folosindu-l ostentativ cu scopul de a convinge cetatenii ca suntem martorii unor ... citeste toata stirea