DESPRE PADURE

Regenerarea padurilor, conservarea si protectia acestora, in scopul dezvoltarii lor durabile, constituie principalele activitati ale silvicultorilor ieseni.Si in aceasta primavara s-au realizat regenerari naturale pe suprafata de 196 hectare, impaduriri integrale pe o suprafata de 90 hectare de teren aflat in administrarea Directiei Silvice Iasi din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, refacerea plantatiilor calamitate pe 1,45 hectare si completari in regenerari infiintate in anii ... citeste toata stirea