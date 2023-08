Doi soti din Iasi au avut parte de un sfarsit tragic. Acestia au fost gasiti decedati la malul marii, la Gura Portitei, dupa ce gazdele la care locuiau si-au dat seama ca nu au mai revenit la cazare.Conform informatiilor aparute pana in prezent, cei doi ieseni aveau varsta de aproximativ 45 de ani si locuiau in comuna Todiresti, judetul Iasi. Corpurile celor doua persoane au fost gasite la Tulcea. Conform presei locale, acestia erau in concediu, fiind cazati intr-o locatie pe care trebuiau sa ... citeste toata stirea