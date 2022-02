Detalii de cosmar in cazul Sophiei, fetita de 2 ani torturata pana la moarte de mama si concubinul acesteia

Mama Sophiei, fetita de nici 2 ani din Iasi care a murit la spital dupa ce a fost torturata, risca inchisoarea pe viata. La fel si concubinul acesteia, care participa la chinuirea copilei, bagata in masina de spalat sau in lada frigorifica. Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a trimis in instanta dosarul in care mama Sophiei si concubinul acesteia sunt acuzati de omor calificat si tentativa la omor calificat. Pe masura ce strangeau probe, procurorii au renuntat pe rand la ipotezele luate in ... citeste toata stirea