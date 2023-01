Detalii despre noua ancheta a DNA la Primarie. De ce nu au zburat dronele de Revelion

Ofiterii anticoruptie au confirmat ieri dezvaluirile din "Ziarul de Iasi": procurorii verifica modul in care Primaria a achizitionat servicii de organizare a Revelionului.Ancheta a fost deschisa de DNA, care a apelat la ofiteri DGA sa preia de la municipalitate toate documentele aferente achizitiei. In plus, procurorii au solicitat toate contractele incheiate in perioada 2020 - 2022 intre Primarie si R&A Events SRL-D, firma care s-a ocupat de organizarea Revelionului. Una dintre controverse, ... citeste toata stirea