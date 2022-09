Detalii socante! Cum ar fi agresat sexual preotul Visarion Alexa o femeie: procurorii descriu fiecare gest

Intr-un raspuns transmis la solicitarea Mainnews.ro, procurorii ofera mai multe detalii despre modul in care ar fi avut loc presupusul incident. Potrivit anchetorilor, Visarion Alexa ar fi agresat-o sexual pe femeia in varsta de 37 ani dupa spovedire, profitand de imposibilitatea acesteia de a se apara. "Se efectueaza cercetari cu privire la fapta unei persoane care la data de 23.04.2022, in jurul orelor 16:00, prin constrangere si profitand de imposibilitatea victimei de a se apara, dupa ce a ... citeste toata stirea