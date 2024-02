Detinatoarea Oscar della Lirica, Elena Mosuc, va fi prezenta pe scena Operei Iasi!

Iubitorii operei vor avea posibilitatea sa urmareasca un eveniment special miercuri, la Opera Nationala Romana din Iasi. De la ora 18:30, in Sala Mare, teatrul liric iesean programeaza Recital Elena Mosuc.Celebra soprana, care a cucerit in 2019 cea mai prestigioasa distinctie internationala operistica, Oscar della Lirica, echivalentul muzical al Premiului Oscar din cinematografie,revine astfel in orasul natal, pe scena Operei Iasi, unde a inceput gloriosul sau drum artistic. Acompaniata la ... citește toată știrea