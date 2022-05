Detinutii ieseni, testati in masa pentru depistarea hepatitei

Detinutii din Penitenciarul Iasi au fost testati gratuit pentru depistarea infectiei cu virusul hepatitic B si C in cadul campaniei "LIBER de hepatita C".Campania a fost lansata de Societatea Romana de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie Digestiva in partaneriat cu Administratia Nationala a Penitenciarului alaturi de unitati medicale din tara, printre care si Spitalul "Sf. Spiridon" Iasi si se adreseaza grupurilor vulnerabile reprezentate de detinuti si de personalul angajat.Faza ... citeste toata stirea