Detinutul n-a injungiat cu cutitul, ci cu un cui ruginit. Spune ca nu-i arma alba

Sanctionat de catre judecatorul de supraveghere din Penitenciarul Iasi, detinutul Catalin M. a contestat in instanta decizia acestuia. Cea prin care, vreme deluna, nu mai are voie sa faca niciun fel de cumparaturi, sa iasa la munca ori sa primeasca vizite.Pedeapsa vine dupa evenimentul din dimineata de 7 noiembrie 2024, din curtea de plimbare F2. Atunci, enervat de un coleg, Ghita C., Catalin l-a injunghiat in piept. Din fericire, n-a fost nimic grav, doar o rana superficiala, care a ... citește toată știrea