Deturnare de ajutoare de la UE la Esibana. Edilii s-au jucat de-a Mos Craciun cu alimentele comunitare

La indemnul primarului Gheorghe Rotaru, vicele comunei Esibana a indesat in masina personala ajutoare de la Uniunea Europeana si le-a impartit localnicilor ca fiind cadouri de Craciun din partea Primariei. Ajutoarele marcate cu insemnele distinctive, au fost impartite in saci menajeri, catre zeci de localnici care nu se incadrau in conditiile legii. Practic, ajutoarele alimentare care se dau in baza unor anchete sociale insotite de acte suport, au fost distribuite la liber, sub forma de cadouri ... citeste toata stirea