Devastarea unei terase, extrem de costisitoare: amenzi de 30.000 lei

* cei trei autori au defilat apoi inarmati cu sabii ninja si spray-uri lacrimogene * unul dintre ei si-a scos organul genital din pantaloni, laudandu-se in public cu ce l-a inzestrat naturaDupa trei ani de anchete si prces, Stefan B., Iulian G. si Constantin G. pot rasufla usurati. Doar in parte. Au scapat de puscarie, dar s-au ales cu cate o amenda penala de s-o tina minte toata viata. Asta in urma recitalului dat pe o terasa din municipiul Iasi, in dimineata de 31 august 2021.Aunci, cei ... citește toată știrea