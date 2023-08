Consiliul Judetean (CJ) va construi o cladire cu trei etaje in Zona Industriala. Imobilul va gazdui arhiva institutiei. Proiectul de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) a fost publicat de Primaria Iasi, iar pe 28 august va avea loc o dezbatere publica.Administratia judeteana are la dispozitie un teren cu o suprafata de aproape 6.000 mp, in vecinatatea Leier, pe bld. Virgil Sahleanu (fosta Calea Chisinaului). Potrivit bilantului teritorial, constructia va ocupa peste 2.700 mp, circulatiile circa 1.500 ... citeste toata stirea