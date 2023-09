Concluzia pe care am deprins-o in ultimele zile ale vietii politice din Romania ma obliga sa reatrag atentia asupra unei probleme grave care afecteaza politica si dezbaterea publica din Romania - dezinformarea. Dezinformarea este astazi o arma periculoasa folosita pentru a manipula opinia publica in favoarea unor interese obscure.Unul dintre aspectele importante pe care vreau sa le clarific este dezinformarea legata de masurile fiscale adoptate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Populatia ... citeste toata stirea