Planul de achizitii directe al Politiei Locale Iasi, prin proceduri fara licitatie, insumeaza anul acesta peste 372 mii euro. Numai putin de 100.000 de euro se vor duce pe voucherele de vacanta ale bugetarilor de la Locala, pentru care strada este ultimul loc in care pot fi gasiti. Post-pandemie, Politia Locala va achizitiona masti faciale in valoare de peste 3000 euro, dezinfectant industrial de 1000 de euro si manusi pentru criminalisti in valoare de 2500 euro. Aceste achizitii extravagante ... citeste toata stirea