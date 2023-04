Soferul masinii care a intrat in noaptea de sambata spre duminica intr-un stalp in localitatea Scheia, judetul Iasi, nu avea permis de conducere, iar masina era furata, sustin politistii. Accidentul s-a soldat cu doi morti.IPJ Iasi a anuntat ca din verificarile efectuate a rezultat faptul ca un autoturism ar fi intrat intr-un stalp electric, apoi intr-un gard. In urma accidentului, o persoana a fost ranita, iar alte doua au murit."In urma verificarilor, s-a stabilit faptul ca persoana care ... citeste toata stirea