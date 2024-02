Dezvoltarea judetului Iasi in 2024, asigurata cu votul majoritatii PNL - PMP din Consiliul Judetean (P)

Plenul Consiliului Judetean Iasi a aprobat, astazi, in sedinta extraordinara, proiectul de hotarare privind bugetul general al judetului Iasi pe 2024, cel mai mare din ultimii 30 de ani. Veniturile prevazute in proiect sunt de 1,7 miliarde de lei, iar cheltuielile de 1,96 de miliarde de lei. Pentru dezvoltare, Consiliul Judetean Iasi va aloca 527 de milioane de lei, cu 135 de milioane de lei mai mult decat in 2023. Cele mai ridicate ponderi in cheltuielile de investitii prevazute in bugetul ... citește toată știrea