Unul dintre dezvoltatorii care construiesc blocuri in zona Visani si un acolit al sau au fost arestati zilele trecute dupa ce au sechestrat un agent al firmei Usi365. Pe data de 20 mai, Marius Ciprian Crismaru, zis Boris, s-a intalnit cu agentul Emil Bejan pe care l-a inchis intr-un imobil aflat in constructie, in Visani, iar aici, l-au batut si l-au amenintat cu moartea. Bataia a fost filmata de catre acolitul imobiliarului si inregistrarea a fost gasita in telefon de catre anchetatori.