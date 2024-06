DGASPC va deveni independenta din punct de vedere energetic

Sediul administrativ al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) va fi dotat cu panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala.Un prim pas pentru punerea in aplicare a acestei investitii a fost facut la sfarsitul saptamanii trecute, cand intruniti in sedinta extraordinara de indata, consilierii judeteni au aprobat in unanumitate Studiul de Fezabilitate (SF) si ... citește toată știrea