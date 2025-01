Dietele generate cu ajutorul inteligentei artificiale, la moda printre ieseni

* "Chiar daca meniul generat de aceste aplicatii nu era unul nesanatos, din contra, arata destul de bine, este important sa stim ca o dieta eficienta si sanatoasa nu se obtine atat de usor. Persoanele care doresc sa scape de kilogramele in plus trebuie sa fie analizate cu atentie. Astfel, se realizeaza un set de analize dupa care noi ne ghidam, pentru a vedea ce nevoie are organismul respectiv. Nu exista o dieta general valabila, prin care toata lumea poate slabi", a precizat Paula Bratu, ... citește toată știrea