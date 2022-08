Diferend intre soferi - Un pumn in parcarea de la Judecatorie costa 5.000 de euro, plus 20.000 lei amenda

Un pumn dat intr-o parcare l-ar putea costa pe un iesean cat o masina. Doar norocul a facut ca gestul barbatului sa nu aiba consecinte mult mai grave.Incidentul a avut loc in urma cu mai mult de sase ani, in parcarea dintre sediul Judecatoriei si cel al Fundatiei Regina Maria. Pe 23 februarie 2016, E.H. incerca sa iasa din parcare la volanul autoturismului sau Skoda. In timpul manevrei cu spatele, a lovit usor de doua ori, portiera din dreapta fata a unei Toyota Auris parcata neregulamentar. ... citeste toata stirea