Diferenta dintre valurile 4 si 5 de Covid. Marturii concrete de la Ambulanta

Numarul de solicitari din aceste zile l-a ajuns pe cel din varful valului 4: in jur de 500 pe zi. Si asta chiar daca varianta Omicron, acum dominanta in judet, nu produce la fel de multe cazuri grave. Evolutia pandemiei aduce insa multa ingrijorare, numarul cazurilor noi fiind in constanta si abrupta urcare. Medicii de urgenta constata insa cateva diferente notabile intre cele doua valuri.De aproximativ o saptamana, valul cinci al pandemiei incepe sa se reflecte tot mai mult in activitatea ... citeste toata stirea