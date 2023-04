Nivelul de digitalizare in scolile din Romania este inca redus, desi ocupam primele locuri in lume la viteza mare de internet si suntem recunoscuti pentru calitatea fortei de munca din IT. Educatia este, insa, un domeniu foarte dificil de comparat cu alte industrii. In Romania, procentele din PIB alocate Ministerului Educatiei au scazut de-a lungul anilor, ajungand in 2022 la 2,28%. Mai mult decat atat, pentru acest an, a fost prevazut un procent de doar 2,1% din PIB. In toti acesti ani, ... citeste toata stirea