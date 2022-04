Digitalziarea serviciului de urbanism si cadastru, la Holboca

Avand in vedere faptul ca in comuna Holboca va fi construit un parc industrial in urmatorii ani, autoritatile locale vor sa implementeze anumite proiecte pentru dezvoltarea comunei. Astfel, saptamana aceasta au fost aprobate trei proiecte care vizeaza realizarea unui sistem GIS ce va ajuta la digitalziarea serviciului de urbanism si cadastru, creeare de noi piste de biciclete si statii de incarcare pentru autovehicule electrice.Realizarea GIS-ului presupune digitalizarea serviciului de ... citeste toata stirea