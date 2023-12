Sapte persoane au fost retinute pentru trafic de droguri, fiind acuzate ca au introdus in acest an cantitati mari de droguri in Romania, pe care ulterior le vindeau in scoli, cluburi si camine studentesti din Iasi si Cluj Napoca.Potrivit politistilor ieseni, pe parcursul anului 2023, membrii unei retele de dealeri ar fi introdus in Romania cantitati mari de droguri de risc pe care le-ar fi distribuit, ulterior, catre alti dealeri din municipiile Cluj Napoca si Iasi care, la randul lor, ar fi ... citeste toata stirea