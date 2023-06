Un individ din Harlau care si-a agresat sotia si copiii apoi a intrat peste ei in casa, desi politistii au emis un ordin de protectie, a fost bagat in arest.Ulterior, judecatorii au lua masura controlului judiciar asupra lui, pentru 60 de zile. "Politistii din cadrul Orasului Harlau efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie si incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis un ordin ... citeste toata stirea