In acest an marcam 350 de ani de la nasterea principelui erudit Dimitrie Cantemir (1673-1723). Personalitate remarcabila a culturii romane si, in multe privinte, a culturii europene, Dimitrie Cantemir a beneficiat de o atentie particulara din partea cercetatorilor. Valoarea operei cantemiriene trece dincolo de frontierele tarii pe care a condus-o, apartinand lumii intregi. Creatiile lui deschid astazi un spatiu pentru reflectie si contemplare a preocuparilor diverse ale acestui om al ... citeste toata stirea