Din Iasi in Tanzania - Fascinanta poveste a Catalinei, tanara din Iasi care a ingrijit sute de copii in satucul Mwandege

O tanara asistenta medicala de la Maternitatea "Cuza Voda" a mers ca voluntar in Tanzania, doi ani la rand, pentru a ingriji copii orfani si mame care stateau si cate 20 de ore pentru a fi vaccinati. Catalina Nistor are 25 de ani, de doi ani jumatate este asistent medical la unitatea medicala ieseana, si spune ca aceasta experienta in Africa a ajutat-o sa isi testeze "limitele profesionale, dar si generozitatea umana". Povestea sa a fost facuta cunoscuta in cadrul campaniei "Asistent medical de ... citeste toata stirea