Intr-un colt linistit al comunei Dolhesti, satul Bradicesti gazduieste o scoala care nu ar atrage atentia cu usurinta. Insa, in acest loc se desfasoara o poveste impresionanta despre pasiune si daruire: povestea profesoarei de matematica Doina Platon. A muncit ani de zile in pozitii de top in USA si Marea Britanie, apoi a venit acasa la Iasi.Ar fi avut sansa sa predea la orice alta scoala din oras, insa a preferat Scoala Bradicesti din comuna Dolhesti, in urma examenului de Titularizare, ... citeste toata stirea