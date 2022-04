Din vara, noi curse de pe Aeroportul din Iasi spre Munchen, Barcelona, Paris, Londra, Roma

Compania aeriana Blue Air a anuntat, miercuri, ca va opera in acest an zboruri catre 13 destinatii de pe Aeroportul din Iasi, printre acestea numarandu-se Barcelona, Paris, Londra, Roma si Munchen.Directorul comercial al Blue Air, Krassimir Tanev, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca din vara compania va aloca doua avioane bazei de la Iasi si ca vor fi operate, in total, 46 de zboruri pe saptamana catre 13 rute directe.In prezent, de la Iasi se poate zbura cu Blue ... citeste toata stirea