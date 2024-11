Dincolo de cortina. Secretele Operei dezvaluite de Ioan Holender si Sever Voinescu

Astazi, Opera Nationala Romana din Iasi isi deschide portile pentru un eveniment cu totul special, gazduind personalitati marcante ale culturii si artei: Ioan Holender si Sever Voinescu. Conferinta intitulata "Scena si culisele. Ieri si azi" promite sa fie o calatorie in culisele operei, unde pasiunile, sacrificiile si secretele artei isi gasesc glasul. Evenimentul va avea loc in Sala Mare a operei, cu incepere de la ora 18:30, si va oferi participantilor ocazia de a pasi in intimitatea scenei ... citește toată știrea