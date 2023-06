Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi organizeaza in perioada 8 iunie - 2 iulie 2023, la Palatul Culturii din Iasi, expozitia itineranta "Dincolo de poveste. Graiul straielor mostenite". Vernisajul va avea loc joi, 8 iunie 2023, incepand cu ora 16.00, in Sala "Petru Caraman".Initiat de Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, proiectul expozitional este derulat in parteneriat cu Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul National al Esaranului Roman, Muzeul ... citeste toata stirea